Более 7 тысяч человек стали участниками концерта для первокурсников столичных колледжей

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Участниками первого в Москве концерта для первокурсников столичных колледжей стали свыше 7 тысяч студентов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки, пишет ТАСС.

Мероприятие состоялось на одной из крупнейших площадок Москвы – VK Stadium, уточнила замруководителя департамента Ирина Швец.

"Они выбрали профессии будущего, которые очень нужны во всех отраслях экономики города. Чтобы сделать начало обучения более ярким и запоминающимся, с поступлением ребят поздравили популярные артисты", – сказала она.

В этом году свыше 30 тысяч человек поступили в колледжи Москвы. Всего в образовательных учреждениях этого уровня, подведомственных столичному департаменту образования, обучается более 100 тысяч студентов, заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что на бесплатном концерте, который прошел 13 ноября, перед студентами выступили Клава Кока, Тося Чайкина, Galibri&Mavik, NLO, PIZZA, RASA, Filatov&Karas.

Подобное мероприятие позволит заложить фундамент студенческой дружбы и зарядить первокурсников эмоциями на весь учебный год, сообщала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

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