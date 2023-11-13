Москва сэкономила почти 24 млрд рублей благодаря экспертизе цен в госзакупках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва сэкономила 23,4 миллиарда рублей за девять месяцев 2023 года благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (НМЦК), которые заключаются для нужд заказчиков столицы в системе госзакупок. Об этом сообщила руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

По ее словам, в январе – сентябре этого года эксперты предоставили более 2 тысяч заключений.

"Заявленная сумма закупок составила более 810 миллиардов рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 23,4 миллиарда рублей бюджетных средств", – заявила Багреева.

Экспертизу НМЦК в Москве проводит департамент экономической политики и развития города совместно с Аналитическим центром столицы. Исключение – закупки по текущему ремонту, благоустройство, устройство пешеходных зон, снос, локальные мероприятия и ремонтно-реставрационные работы.

Экспертиза цен представляет собой инструмент оптимизации бюджетных расходов. Изучение достоверности определения начальной максимальной цены осуществляется для договоров на сумму более 30 миллионов рублей, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, и для контрактов с начальной ценой 50 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Москва смогла сэкономить 16,6 миллиарда рублей в январе – июне с помощью технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов. Багреева уточняла, что в первом полугодии 2023-го эксперты выдали 1 567 заключений. Заявленная сумма закупок составила более 668 миллиардов рублей.

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