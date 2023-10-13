Льготное инвесткредитование позволит создать более 15 тыс рабочих мест в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Городская программа льготного инвестиционного кредитования, которая стартовала в марте прошлого года, позволит промышленным предприятиям создать более 15 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы видим, что на один рубль, выделенный по этой программе из бюджета, приходится до 55 рублей частных инвестиций предприятия в экономику города. Соответственно, каждый рубль мы возвращаем в бюджет в виде налогов от реализации соответствующего проекта", – отметил он.

С начала реализации программы фонд предоставил производителям свыше 250 миллиардов рублей. Всего в столице смогут возвести около 1 миллиона новых производственных площадей и привлечь около 6,6 миллиарда рублей в бюджет Москвы.

Ефимов уточнил, что за последние два года объект кредитования промышленных предприятий увеличился вдвойне. Ставка по программе составляет 3% годовых, размер поддержки может быть около 3 миллиардов рублей. Средства можно получить на срок до 3 лет. Займы выдают производителям медицинских препаратов, продуктов питания, строительных конструкций и автокомпонентов.

"Полученные в рамках программы средства могут быть направлены на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, закупку нового оборудования, создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры на территории Москвы", – добавил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Ранее стало известно, что с начала года Москва одобрила льготную ставку на аренду помещений 297 субъектам малого и среднего предпринимательства. Благодаря этому они смогут ежегодно экономить свыше 633 миллионов рублей, уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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