В Щербинке открылась новая поликлиника для детей и взрослых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Щербинке открылась новая детско-взрослая поликлиника, рассчитанная на 750 посещений в смену. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Новая поликлиника отвечает всем требованиям нового московского стандарта. Светлое современное здание площадью более 11 тысяч квадратных метров, где медицинскую помощь смогут получать и взрослые, и дети, рассчитано на 750 посещений в смену: 500 взрослых и 250 детей", – отметила главный врач Щербинской городской больницы Елена Лисицина.

Детская поликлиника на улице Первомайской находится в правом крыле нового здания, взрослая располагается в левом. Это сделано для того, чтобы потоки пациентов не пересекались.

В детской поликлинике будут принимать педиатры и профильные специалисты, в частности офтальмолог, оториноларинголог, хирург, невролог, кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог. В поликлинике работают отделение здорового ребенка, массажный кабинет, кабинет забора крови, помещение для кормления и взвешивания грудных детей, кабинеты доврачебного приема и вакцинации.

Во взрослом отделении будут принимать терапевты и узкие специалисты по направлениям хирургии, оториноларингологии, офтальмологии, урологии. Также будет доступна запись к инфекционисту и на женскую консультацию.

Для всех посетителей в поликлинике будет работать отделение лучевой диагностики, укомплектованное магнитно-резонансным томографом. Кроме того, в отделении установлены цифровой флюорограф, рентгенологическая установка и маммограф. Также в медучреждении начнет работу первое в Щербинке эндоскопическое отделение.

Ранее заммэра Анастасия Ракова рассказала, что сегодня более 900 тысяч жителей столицы пользуются мобильной версией медицинской карты в приложении "ЕМИАС.ИНФО", которая стала доступна с июня 2020 года. В среднем пользователи обращаются к электронной медкарте с помощью своих смартфонов 4–5 раз в месяц. По словам Раковой, это позволяет москвичам экономить время, узнавать результаты различных анализов без необходимости посещать поликлинику.

