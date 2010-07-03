Офисы с проживанием появятся в Москве

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В Москве начнет работать сеть коворкингов, совмещенных с апартаментами под названием Ceo Spaces.

Проект станет первым на российском рынке "гибким" офисом, в котором рабочую зону совместят с помещениями для краткосрочного проживания.

Как пишет газета "Коммерсант", первый подобный объект появится на Кадашевской набережной в центре столицы. В нем планируется оборудовать 650 рабочих мест.

Там же будет размещен коливинг на шесть апартаментов по 16 квадратных метров. При этом док конца 2020 года планируется открыть еще три подобных объекта.

Ранее сообщалось, что Москва заняла седьмое место среди европейских городов по объему коворкингов. В столице работают порядка 120 "гибких" офисов.