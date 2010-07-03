Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

03:42

Офисы с проживанием появятся в Москве

город общество

03:42

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/VitalikRadko

В Москве начнет работать сеть коворкингов, совмещенных с апартаментами под названием Ceo Spaces.

Проект станет первым на российском рынке "гибким" офисом, в котором рабочую зону совместят с помещениями для краткосрочного проживания.

Как пишет газета "Коммерсант", первый подобный объект появится на Кадашевской набережной в центре столицы. В нем планируется оборудовать 650 рабочих мест.

Там же будет размещен коливинг на шесть апартаментов по 16 квадратных метров. При этом док конца 2020 года планируется открыть еще три подобных объекта.

Ранее сообщалось, что Москва заняла седьмое место среди европейских городов по объему коворкингов. В столице работают порядка 120 "гибких" офисов.

Москва вошла в десятку европейских городов по объему коворкингов

Читайте также

город общество

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика