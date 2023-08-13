Подземный переход на Лермонтовском проспекте могут открыть в конце августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты практически достроили подземный пешеходный переход на Лермонтовском проспекте, его хотят открыть в конце августа. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, готовность объекта составляет 99%.

"Сроки реализации по контракту – август 2024 года, но мы планируем закончить на год раньше, в августе 2023-го. В настоящее время ведутся отделочные работы и благоустройство территории", – поделился Загрутдинов.

Новый подземный тоннель поможет безопасно и беспрепятственно переходить через Лермонтовский проспект в сторону станции "Косино" Таганско-Краснопресненской линии метро и одноименной платформы Московской железной дороги. Длина перехода составляет 47,7 метра, там создали два лестничных схода и установили пандусы.

Ранее Загрутдинов сообщил, что до 2025 года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 609 объектов на площади в 13,4 миллиона квадратных метров. На эти цели городом выделено финансирование в размере порядка 2,9 триллиона рублей.

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