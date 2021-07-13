Доход бюджета ТиНАО за девять лет увеличился втрое – Жидкин

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Доход бюджета Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы за девять лет вырос в три раза. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента развития новых территорий столицы.
"Показатели экономического роста ТиНАО – лучшее свидетельство успешного развития ТиНАО. В частности, рост показателя дохода бюджета ТиНАО за минувшие девять лет составил 200%", – сказал глава ведомства Владимир Жидкин.
Он привел в пример Московскую область, бюджет которой за тот же период, по его словам, увеличился лишь на 43%. Такой высокий показатель ТиНАО стал результатом реализации приоритетной задачи властей по созданию рабочих мест, считает чиновник.
В частности, количество работающего населения в округе за девять лет увеличилось более чем в три раза, тогда как в Подмосковье рост составил 21%.
Ранее сообщалось, что с начала 2021 года в ТиНАО ввели более 1,5 миллиона квадратных метров жилья и еще 231 тысячу квадратных метров планируется ввести по итогам второго квартала.
Как отметили в пресс-службе департамента развития новых территорий, спрос на жилье в ТиНАО обусловлен широким выбором проектов, благоприятной экологической обстановкой и развитием социальной и транспортной инфраструктуры.
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