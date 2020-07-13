Около 41 млн пассажиров перевезли электробусы с начала их работы – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Городскими электробусами с начала их работы воспользовались около 41 миллиона пассажиров. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает Агентство "Москва".

"Около 41 миллиона пассажиров перевезли московские электробусы с начала работы в 2018 году. Каждый день на них совершают почти 144 тысячи поездок", – рассказал Ликсутов. Как подчеркивает заммэра Москвы по вопросам транспорта, в столице сейчас курсируют более 380 электробусов на 29 маршрутах.

В общей сложности электробусы преодолели около 16 миллионов километров. Отмечается, что данный вид транспорта поставляют российские производители: КамАЗ и ГАЗ. К концу 2020 года, как планируется, москвичам и гостям столицы будет доступно 600 электробусов.

"Недавно электробусы вышли на маршрут т21 на северо-западе столицы", – добавил Ликсутов.

Ранее стало известно, что в Москве появится новый низкопольный электробус-гармошка. Он будет оснащен системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией, также в транспорте оборудуют USB-разъемы для зарядки телефонов.

Помимо того, электробусы вышли на маршрут № т34 на западе столицы. В московском электробусе 30 мест для сидения, он вмещает 85 пассажиров.