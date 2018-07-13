Москва объявит конкурсы на архитектурный дизайн 10 станций метро

13 июля, 10:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве планируют до конца 2018 года провести не менее 10 архитектурных конкурсов на разработку дизайна новых станций метро, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Мы на сегодняшний день стараемся проводить конкурсы на знаковые станции, узловые. Сейчас готовим ряд технических заданий", – цитирует Агентство "Москва" Хуснуллина.
До конца 2018 года в Москве построят 17 станций метро. Участок Калининской-Солнцевской линии откроют в конце августе – в начале сентября 2018 года.
Участок Кожуховской линии продлят в 2019 году до станции "Нижегородская". Также к концу 2019 года в столице начнут работать Московские центральные диаметры. Строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Селигерская" до станции "Лианозово" завершится в 2022 году.
Станцию "Рубцовская" Большой кольцевой линии метро выполнят в стиле хай-тек. Стены на станции сделают из стекла, а пол из гранита. Для освещения установят светодиоды, которые поместят в декоративные ниши в форме колец.
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