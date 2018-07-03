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3 июля, 11:38

Станцию "Рубцовская" БКЛ метро построят в стиле хай-тек

транспорт метро

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Станцию "Рубцовская" Большой кольцевой линии метро выполнят в стиле хай-тек, проект утвердила Москомархитектура, сообщает пресс-служба комитета.

Стены на станции сделают из стекла, а пол из гранита. Для освещения установят светодиоды, которые поместят в декоративные ниши в форме колец.

Вход в наземный вестибюль "Рубцовской" будет полностью прозрачным, его фасад покроют перфорированными панелями, которые создадут иллюзию трехмерного пространства. Еще одной архитектурной особенностью станут дизайнерские вентиляционные киоски в виде геометрических фигур.

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Новую станцию строят вдоль Семеновской набережной в Басманном районе, ее открытие запланировано на 2019 год. "Рубцовская" улучшит транспортную доступность района и разгрузит центральные узлы подземки, а также северные участки Калининской, Арбатско-Покровской и Сокольнической линий. С нее можно будет пересесть на станцию "Электрозаводская" Арбатско-Покровской ветки и перейти на одноименную платформу Казанского направления Московской железной дороги.

Большую кольцевую линию метро достроят к 2022 году. Первый участок уже запустили. Общая протяженность кольца составит порядка 67 километров, на нем появится 31 станция.

Когда и где откроют новые участки БКЛ метро

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