Строительные работы у стадиона "Лужники" возобновятся в конце июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы на строящихся объектах у стадиона "Лужники" возобновят через неделю после окончания ЧМ-2018. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мобилизуем всех, кто отдыхал. Через две недели будем уже стопроцентно на всех объектах. У нас есть четкое понимание, какие временные конструкции мы оставим после чемпионата. Это часть раздевалок, часть мест общественного пользования", – цитирует Агентство "Москва" Хуснуллина.

По словам представителя мэрии, из-за вынужденной приостановки работ на два месяца могут возникнуть отставания по срокам сдачи работ.

"Но сейчас мы готовим графики, чтобы все-таки контрактные сроки не срывать", – пояснил он.

Работы идут на 45 объектах на территории олимпийского комплекса. В частности, в "Лужниках" возводят Центр художественной гимнастики, Дворец водных видов спорта, универсальный спортивный зал "Дружба" и теннисный центр. Еще один объект около стадиона – канатная дорога до Воробьевых гор – также откроется после чемпионата. Все капитальные работы на сооружении завершены, однако документы для запуска будут получены позднее.

Ранее сообщалось, что после ЧМ-2018 на "Лужниках" будут проводить домашние матчи различных сборных команд страны. На стадионе также будут проходить концерты популярных исполнителей.