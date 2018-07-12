В "Лужниках" после ЧМ-2018 будут проводить матчи сборной России

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Глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев заявил, что после окончания чемпионата мира по футболу на "Лужниках" будут проводить домашние матчи различных сборных команд страны. На стадионе также будут проходить концерты популярных исполнителей, передает "Интерфакс".

"В "Лужниках" будут играть как основная и молодежная, так и женская сборные российские команды в домашних матчах. Также на стадионе будут проходить различные культмассовые мероприятия. К примеру, 29 августа на стадионе выступит американская группа Imagine Dragons", – рассказал Гуляев.

Он также напомнил, что в "Лужниках" 15 июля состоится церемония закрытия и финальный матч ЧМ-2018.

По словам Гуляева, во время турнира Москва стала самым популярным городом России. Столицу посетили более трех миллионов туристов, из них 1,2 миллионов приехали из дальнего зарубежья.

"После чемпионата мира интерес у туристов к Москве будет только расти. Возможно, эмоции иностранных болельщиков привлекут новых гостей из зарубежья в будущем. Не думаю, что владельцы отелей начнут испытывать какие-то сложности", – сообщил Гуляев и подчеркнул, что во время мундиаля гостиницы столицы почти полностью были заполнены иностранными туристами.

Ранее президент России Владимир Путин поручил регионам задействовать стадионы ЧМ-2018 для занятий физической культурой и массовым спортом. Доклад о дальнейшем использовании футбольной инфраструктуры будет подготовлен к 15 августа.