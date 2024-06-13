Сотрудники Мосводостока начали дежурить на улицах из-за сильного дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бригады Мосводостока приступили к дежурству на улицах из-за сильного дождя. Об этом столичный комплекс городского хозяйства сообщил в телеграм-канале.

Всего на городских улицах дежурят 300 бригад и около 290 единиц спецтехники. Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний Москвы.

В комплексе напомнили, что жители могут сообщить о временных скоплениях воды, позвонив в Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53 или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в соцсети "ВКонтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.

По прогнозам синоптиков, дождь, местами сильный, сохранится до утра 14 июня. Он может сопровождаться грозой и порывами ветра до 14 метров в секунду.

Ранее ЦОДД призвал москвичей пересесть на метро из-за сильного дождя в столице до 14 июня. Водителям рекомендовали отложить поездки на более позднее время или воспользоваться метрополитеном. Также автомобилистам посоветовали не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию и скоростной режим.