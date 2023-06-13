Московский производитель грузоподъемных систем реализовал более 300 инновационных проектов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московский производитель гидравлических грузоподъемных систем и автоматических парковок Panda Lift реализовал более 300 инновационных проектов за 10 лет, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

"Столичная компания Panda Lift <...> за 10 лет реализовала более 300 инновационных проектов, среди которых автоматические паркинги, автомобильные лифты, автоматические системы хранения листового металла, системы подземного хранения мусора. <...> Кроме того, за годы работы предприятие в четыре раза увеличило производственную площадку и пополнило парк оборудования высокотехнологичными станками", – сказал он.

Как отметил глава департамента, продукцией компании пользуются не только в России, но и в ОАЭ и странах СНГ.

По словам Овчинского, в этом году Panda Lift отмечает свое десятилетие. Компания входит в число лидеров по производству гидравлического грузоподъемного оборудования.

Директор Panda Lift Антон Прудников отметил, что каждый подъемник проектируется под задачи заказчика с уникальными техническими характеристиками. В компании работают более 100 профессионалов, а линейка оборудования постоянно расширяется за счет новых продуктов и внедрения инновационных конструкторских решений, резюмировал он.

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