В Останкинской башне заработает обсерватория

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все лето на смотровой площадке Останкинской телебашни можно будет наблюдать за небесными телами, сообщает ТАСС.

Новый проект называется "Астрономический час с Московским планетарием". На высоте 340 метров появится выездная обсерватория с возможностью наблюдать за небом в телескоп.

Астрономы планетария будут рассказывать о небесных телах и явлениях, покажут Луну и другие космические объекты. Первая серия наблюдений состоится 14, 15 и 16 июня. Часы проведения – 21:00 и 22:00.

Для посещения нужно купить билет на проход в Останкинскую башню. Смотровая площадка работает только при благоприятной погоде.