МОЭК подготовила к новому отопительному сезону почти 40% теплосетей

МОЭК за первый месяц летних профилактических работ подготовила к новому отопительному сезону около 40% теплосетей в столице. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Компанией в настоящее время подготовлено к отопительному сезону 4 тысячи 175,5 километра тепловых сетей, которые обеспечивают теплоснабжение 4 тысяч 119 зданий, в том числе 3 тысяч 268 жилых домов", – сказал собеседник агентства.
Завершить подготовку к новому отопительному сезону в столице собираются к концу лета. Гидравлические испытания закончат 25 августа. Затем специалисты проведут дополнительную проверку и при необходимости наладят оборудование.
Ранее в МОЭК заявили, что сократить сроки отключения горячей воды пока невозможно. Это связано с тем, что трубопроводы больших диаметров требуют длительных диагностических и ремонтных работ.
Отключать горячую воду в столице начали 13 мая. Пока в домах отключают воду, специалисты готовят трубопроводы к отопительному сезону.
"Это наш город": Москву подготовят к отопительному сезону к концу лета
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