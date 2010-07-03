МОЭК подготовила к новому отопительному сезону почти 40% теплосетей

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МОЭК за первый месяц летних профилактических работ подготовила к новому отопительному сезону около 40% теплосетей в столице. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Компанией в настоящее время подготовлено к отопительному сезону 4 тысячи 175,5 километра тепловых сетей, которые обеспечивают теплоснабжение 4 тысяч 119 зданий, в том числе 3 тысяч 268 жилых домов", – сказал собеседник агентства.

Завершить подготовку к новому отопительному сезону в столице собираются к концу лета. Гидравлические испытания закончат 25 августа. Затем специалисты проведут дополнительную проверку и при необходимости наладят оборудование.

Ранее в МОЭК заявили, что сократить сроки отключения горячей воды пока невозможно. Это связано с тем, что трубопроводы больших диаметров требуют длительных диагностических и ремонтных работ.

Отключать горячую воду в столице начали 13 мая. Пока в домах отключают воду, специалисты готовят трубопроводы к отопительному сезону.

