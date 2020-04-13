Третью дезинфекцию дорог и тротуаров провели в Москве

12:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве проведена третья дезинфекция всех дорог и тротуаров. В рамках обеззараживающих мероприятий, выполненных коммунальными службами, также были обработаны дворовые территории, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Масштабная работа по дезинфекции проводилась в третий раз для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Проведены мероприятия по сплошной обработке специальными средствами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог с прилегающими парковками, тротуаров, дворовых территорий и межквартальных проездов", – приводит Агентство "Москва" его слова.
Отмечается, что в дезинфицирующей обработке столицы было задействовано 4,5 тысячи единиц техники.
Бирюков подчеркнул, что всего в ходе мероприятия было продезинфицировано 7,6 тысячи объектов дорожного хозяйства и свыше 25 тысяч дворов. Работы по обеззараживанию города намерены продолжать, заверил заместитель мэра.
Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства обработают асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, тротуары, парковки, дворовые территории и межквартальные проезды. Бирюков подчеркивал, что особое внимание будет уделено дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, мест перед входом в метро и зданий входных групп станций подземки, ТПУ и остановок общественного транспорта.
В Москве проходит масштабная дезинфекция
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