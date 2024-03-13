Офисный квартал появится на Ходынском Поле

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Инвестор планирует возвести офисный квартал из трех корпусов на Ходынском Поле в Москве. Их соединят "парящей" стеклянной галереей, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Объект планируется построить на земельном участке 20а/2 на Ходынском бульваре. Общая площадь квартала составит 100 тысяч квадратных метров. В его состав войдут магазины, кафе, рестораны, фитнес-студия и арт-галерея. В настоящее время специалисты занимаются разработкой проектной документации. Начало работ запланировано на следующий год.

"Важным элементом квартала станет сквозная "парящая" стеклянная галерея, объединяющая все три вертикальных объема и связывающая их в один архитектурный ансамбль. В нее можно спуститься напрямую из любой офисной башни или подняться по эскалатору из центрального двора", – указал Бочкарев.

Архитектурную концепцию проекта разработало бюро Kleinewelt Architekten. При проектировании квартала авторы хотели сформировать чистую и стройную структуру здания, обрамляющую зеленый ландшафт прилегающего парка. Фасады офисных башен сделают из прозрачного стекла и металла. Здания будут расширяться кверху.

"Ровный фронт здания продолжает уже запланированную новую линию застройки и подчеркивает зеленую границу городского парка, буквально собирая его воедино. Для интеграции объекта в городской контекст архитекторы использовали прием объединения: три разноуровневые офисные башни вплетены в нависающую стеклянную торговую галерею", – отметил главный столичный архитектор Сергей Кузнецов.

Архитектор уточнил, что такой рельеф будет привлекать внимание и создавать уютные зоны. Глубина помещения составит от 8 до 10 метров, а высота потолков – от 3,65 метра. Территорию квартала сформируют, учитывая при этом интенсивные пешеходные потоки. Девелопером проекта стал STONE.

Ранее стало известно, что современный микрорайон появится на месте бывшей промзоны Медведково в Северо-Восточном административном округе столицы. Площадь территории – почти 27 гектаров. Проект включает строительство школы на 700 учеников, детского сада на 200 воспитанников и спортивного комплекса площадью более 16 тысяч квадратных метров.



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