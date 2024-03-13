Более 15 коммуникационных коллекторов обновят в этом году в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице капитально отремонтируют и модернизируют 18 коммуникационных коллекторов общей протяженностью около 34 километров. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

Как отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в городе особое внимание уделяется вопросам поддержания в нормальном состоянии подземных коллекторов, где проходят трубопроводы и кабели связи. Их своевременное обновление продлевает срок эксплуатации и обеспечивает сохранность коммуникаций, объяснил он.

В публикации говорится, что на юго-западе столицы завершится комплексная модернизация коллектора "Ленинский 131", а в центре – комплексов коллекторов "Новый Арбат" и "Зубовский". Там специалисты восстановят гидроизоляцию сооружений, усилят строительные конструкции, заменят технологические и кабельные металлоконструкции, а также при необходимости обновят системы пожарной сигнализации и контроля газо-воздушной среды. Уточняется, что расположение коллекторов позволит провести работы без разрытий.

В ведомстве добавили, что коллекторное хозяйство Москвы является уникальным подземным городом, которому по протяженности, разветвленности сети и компактности коммуникаций нет аналогов в РФ и мире. Общая протяженность коллекторов составляет более 815 километров.

Ранее сообщалось, что в прошлом году привели в порядок 13 коммуникационных коллекторов. Со слов Бирюкова, обновления коснулись сооружений в ЦАО, ЗАО, ЮЗАО и ЗелАО. Специалисты восстановили бетонные слои и ходовые дорожки, отремонтировали дренажные системы, заменили кабельные и технологические металлоконструкции.

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