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09:10

С начала 2022 года спасатели "Автомобильных дорог" совершили более 160 выездов

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала 2022 года спасатели ГБУ "Автомобильные дороги" совершили более 160 выездов для оказания помощи пострадавшим на дорогах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Чаще всего спасатели получали вызовы на ДТП. Также они принимали участие в тушении возгораний и ликвидации последствий в результате обрушения конструкций.

"Благодаря действиям оперативных бригад "Автодора" удалось спасти восемь человек", – рассказали в пресс-службе.

Ранее мэра Москвы Сергей Собянин осмотрел производственный комплекс "Очаково". В ходе осмотра он поздравил коллектив ГБУ "Автомобильные дороги" с 90-летием предприятия.

По данным правительства столицы, парк техники ГБУ "Автомобильные дороги" насчитывает свыше 7,2 тысячи машин, из которых 90% – отечественного производства. В структуру предприятия входят 61 дорожно-эксплуатационный участок и 25 крупных производственных комплексов.

Собянин поздравил коллектив ГБУ "Автомобильные дороги" с 90-летием предприятия

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