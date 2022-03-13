С начала 2022 года спасатели "Автомобильных дорог" совершили более 160 выездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С начала 2022 года спасатели ГБУ "Автомобильные дороги" совершили более 160 выездов для оказания помощи пострадавшим на дорогах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Чаще всего спасатели получали вызовы на ДТП. Также они принимали участие в тушении возгораний и ликвидации последствий в результате обрушения конструкций.
"Благодаря действиям оперативных бригад "Автодора" удалось спасти восемь человек", – рассказали в пресс-службе.
Ранее мэра Москвы Сергей Собянин осмотрел производственный комплекс "Очаково". В ходе осмотра он поздравил коллектив ГБУ "Автомобильные дороги" с 90-летием предприятия.
По данным правительства столицы, парк техники ГБУ "Автомобильные дороги" насчитывает свыше 7,2 тысячи машин, из которых 90% – отечественного производства. В структуру предприятия входят 61 дорожно-эксплуатационный участок и 25 крупных производственных комплексов.
Собянин поздравил коллектив ГБУ "Автомобильные дороги" с 90-летием предприятия
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