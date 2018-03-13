Климатический форум–2018 планируется провести в конце августа в "Зарядье"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Климатический форум-2018 планируется провести в парке "Зарядье" в конце августа. Об этом заявил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на заседании международного экспертного совета при правительстве города, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, следующее заседание совета в расширенном составе пройдет на климатическом форуме.

В прошлом году форум прошел в конце августа в ЦВЗ "Манеж". В рамках форума эксперты обсудили симптомы глобального потепления и его влияние на экономику. Участники решали вопросы внедрения электрического транспорта, технологий "зеленого" строительства, воздействия климата на здоровье человека и многое другое.

В прошлогоднем форуме приняли участие 7 тысяч представителей власти и общественных и коммерческих организаций из 17 стран мира. Они представили больше 300 докладов.

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