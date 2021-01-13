ТЦ "Город на Рязанке" могут оштрафовать из-за нарушения антиковидных мер

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Торговому центру "Город на Рязанке", находящемуся на юго-востоке Москвы, грозит штраф из-за нарушения мер профилактики COVID-19. Об этом рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций столицы Евгений Анпилов, сообщает Агентство "Москва".

"ОАТИ было проведено обследование в торговом центре "Город на Рязанке" на Рязанском проспекте в Москве на предмет соблюдения противоэпидемических мер", – поделился Анпилов.

По его словам, в ТЦ не приняли меры по соблюдению требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук посетителями.

В результате администрацию торгового центра пригласят в ведомство для оформления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Анпилов напомнил, что штраф за такие нарушения составляет до 300 тысяч рублей. В том случае, если из-за нарушения будет нанесен вред здоровью человека, администрации грозит штраф до миллиона рублей.

Ранее говорилось, что ГУМ могут оштрафовать за нарушения мер профилактики COVID-19. ОАТИ обследовала торговый центр на предмет соблюдения противоэпидемических мер.