ТЦ "Город на Рязанке" могут оштрафовать из-за нарушения антиковидных мер

Фото: ТАСС/Александра Краснова
Торговому центру "Город на Рязанке", находящемуся на юго-востоке Москвы, грозит штраф из-за нарушения мер профилактики COVID-19. Об этом рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций столицы Евгений Анпилов, сообщает Агентство "Москва".
"ОАТИ было проведено обследование в торговом центре "Город на Рязанке" на Рязанском проспекте в Москве на предмет соблюдения противоэпидемических мер", – поделился Анпилов.
По его словам, в ТЦ не приняли меры по соблюдению требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук посетителями.
В результате администрацию торгового центра пригласят в ведомство для оформления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Анпилов напомнил, что штраф за такие нарушения составляет до 300 тысяч рублей. В том случае, если из-за нарушения будет нанесен вред здоровью человека, администрации грозит штраф до миллиона рублей.
Ранее говорилось, что ГУМ могут оштрафовать за нарушения мер профилактики COVID-19. ОАТИ обследовала торговый центр на предмет соблюдения противоэпидемических мер.
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