Дом с кариатидами и грифонами признали памятником архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Доходный дом купца Камзолкина, построенный в 1885 году и частично перестроенный после пожара спустя восемь лет, признан памятником архитектуры. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов отметил, что здание является настоящим украшением проспекта Мира.

"Наибольшую ценность представляет декоративное оформление фасадов конца XIX века, в том числе панно, ионические пилястры, скульптуры: женские гермы (колонны с изображениями головы женщины), грифоны и кариатиды, а также львиные маскароны и другие лепные элементы", – приводятся в материале слова Емельянова.

Владение, на территории которого возвели доходный дом, купил основатель купеческой династии Камзолкиных Василий Иванович в 1865 году. Через 20 лет его сын Иван обратился к известному архитектору Василию Загорскому для разработки проекта каменного трехэтажного дома с подвалом.

В доходном доме в разное время располагались объекты общепита, магазины, коммунальные квартиры. Элементы лепного декора комнат и часть оформления фасадов были утрачены. В последний раз восстановительные работы в здании проводили в 1999 году.

Ранее сообщалось, что здание Российской академии театрального искусства (РАТИ ГИТИС) на Земляном Валу признано выявленным объектом культурного наследия. Оно перешло под государственную охрану.

Здание расположено по адресу улица Земляной Вал, дом 66/20. Глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов рассказал, что дом был возведен в 1910–1913 годах в стиле позднего модерна по заказу отца конструктора авиационных двигателей Владимира Климова.