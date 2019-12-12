Фестиваль Дедов Морозов пройдет на ВДНХ

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Межнациональный фестиваль Дедов Морозов пройдет 14 и 15 декабря на ВДНХ. Посетители увидят шествие Дедов Морозов и попробуют национальные блюда. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Гостей фестиваля поздравит Дед Мороз и его коллеги: Артхурон из Осетии, Мороз Атя из Мордовии, Дзмер Пап из Армении, Тол Бабай из Удмуртии, Хил Мучи из Чувашии, Паккайне из Карелии.

Для посетителей ВДНХ организуют шествие в сопровождении духового оркестра, а также выступления чтецов, вокальных и национальных танцевальных коллективов. Возле павильонов гостей будут угощать горячим чаем и блюдами национальных кухонь.

"Этот оригинальный, красочный фестиваль придется по душе и детям, и взрослым. На предновогоднем празднике будет много развлечений. Но самое главное, он подарит возможность людям узнать о культуре и традициях разных народов", – отметили организаторы.

Ранее сообщалось, что фестиваль зимних скульптур "Ледовая Москва" пройдет в столице с 28 декабря по 12 января. Над ледяными скульптурами будут работать 150 художников из разных городов России и других государств. Часть работ разместится на улице, а другая – на территории парка. Фестиваль посвятят великим русским достижениям.

