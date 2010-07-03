Станции метро и МЦК украсят к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станции метро и Московского центрального кольца начали украшать к Новому году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На входных дверях и на турникетах наклеят более двух тысяч новогодних стикеров, а в вестибюлях станций и кассовых зонах появятся свыше 300 праздничных плакатов с изображениями городского транспорта в заснеженной столице.

Оформят и информационно-справочные стойки "Живое общение". На них, а также в подуличных переходах, разместят более 600 ярких новогодних плакатов.

Более того, на МЦК и в метро установят 20 новогодних елок. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, они появятся в вестибюлях всех станций Кольцевой линии метро, станций "Пушкинская", "Боровицкая", "Новокузнецкая", "Кузнецкий мост", "Чистые пруды", "Театральная", "Маяковская", "Арбатская" и в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров, который находится на площади Киевского Вокзала.

"Атмосферу зимнего праздника помогут создать нарядно украшенные искусственные ели", – заявил он. Заммэра уточнил, что деревья на станциях разместят таким образом, чтобы они не мешали проходу пассажиров. Самые большие будут красоваться в вестибюле станции метро "Площадь Революции" и на площади перед станцией МЦК Лужники.

Ранее сообщалось, что в столице установят дизайнерские елки с антивандальными украшениями. Все новогодние деревья будут оформлены в стиле "Елка детства".

Работы по украшению Москвы к празднику завершатся к 16 декабря. Праздничную атмосферу создадут в каждом округе столицы. Всего в городе установят более четырех тысяч световых и объемно-декоративных конструкций.

На Поклонной горе вновь зажжется самый большой в мире музыкальный елочный шар. В этот раз его высота составит 20 метров, что на три метра больше, чем прошлой зимой. Еще один новогодний шар высотой 11 метров появится на площади перед зданием Большого театра. Вокруг него разместятся световые арки.

В парке "Зарядье" оформят "парящий" мост и создадут декоративные зоны, напоминающие сказочный лес. Кроме того, в этом году в парке создадут световую конструкцию "Поле света", которая представляет собой множество световых шаров на ножках, создающих впечатление "живого" светового ковра цветов.

На ВДНХ украсят не только входные группы, но и территорию самой выставки: появятся новогодние шары на подвеске, стилизованные колонны, а также ажурные световые арки. У павильона № 1 будут красоваться огромные часы "Время Рождества".

В районах города установят более 300 искусственных новогодних елей. Лубянскую площадь украсит самая высокая из них – высотой 30 метров. Кроме того, праздничные конструкции и ели появятся на въездах в город и на транспортных узлах, в зонах особого городского значения, на пешеходных зонах, в народных и городских парках в центре и других административных округах столицы.

В парках и на площадях разместятся фотозоны и конструкции в виде крупных цифр "2020". Украсит город и 1,6 тысячи поздравительных плакатов. На медиафасадах зданий в центре столицы будут транслироваться праздничные видеоролики.

