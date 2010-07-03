Москва и Мехико подписали договор о сотрудничестве до 2022 года

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Столицы России и Мексики условились развивать многовекторное двустороннее сотрудничество на период до 2022 года. Соответствующий договор был заключен в среду, 11 декабря. Свои подписи на документе поставили статс-секретарь правительства Мехико Роса Родригес Веласкес, генеральный координатор по международным делам Диана Аларкон Гонсалес и министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. Об этом пишет ТАСС.
Известно, что на торжественной церемонии подписания, которая прошла в здании мэрии Мехико, присутствовали представители властей обоих мегаполисов, а также посол РФ в Мексике Виктор Коронелли.
"От имени правительства Москвы я хотел бы поблагодарить мэрию города Мехико за эту плодотворную работу, которая вот уже более трех лет помогает населению наших двух мегаполисов жить в более благоприятной, комфортной, удобной и безопасной среде", – подчеркнул Черемин.
Он также отметил, что Мехико является "очень важным партнером" Москвы в Латинской Америке. При этом столица РФ открыта для того, чтобы делиться своим успешным опытом в развитии транспортной инфраструктуры, информационных технологий, а также сферы туризма.
В свою очередь, статс-секретарь правительства Мехико Роса Родригес Веласкес заявила, что подписание документа стало "первым сближением" между властями Москвы и новой администрацией Мехико, которая приступила к своим обязанностям в конце 2018 года.
"Мы надеемся, что эта программа положит начало продуктивным отношениям, которые пойдут на благо нашим городам и их жителям", – выразила надежду Веласкес.
Ранее экономический и туристический потенциал Москвы был представлен на конференции в Афинах. Кроме того, российские эксперты передали заграничным коллегам опыт в проведении крупных городских мероприятий и фестивалей.
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