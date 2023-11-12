Свыше 9,5 тыс человек оформили услуги опеки в офисах "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 9,5 тысячи человек оформили услуги опеки и попечительства в центрах "Мои документы". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Флагманские центры госуслуг "Мои документы", а также дополнительный офис центра госуслуг поселения Сосенского предоставляют две самые востребованные услуги опеки, связанные с выдачей разрешения на сделки с имуществом и распоряжением деньгами на счетах несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан", – сообщила замдиректора по развитию госуслуг офисов Татьяна Порецкова.

Она отметила, что это сделали для совершенствования оказания социальных услуг в Москве.

Флагманские центры работают без перерывов с 10:00 до 22:00 каждый день. Дополнительный офис поселения Сосенского открыт с 08:00 до 20:00.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в этом году специалисты закончили ремонт в двух центрах "Мои документы", в трех они еще проводят работы. В частности, 26 зданий модернизируют для маломобильных граждан.

В частности, центр госуслуг "Мои документы" района Москворечье-Сабурово на Пролетарском проспекте открылся после капитального ремонта в апреле. В помещении обновили отделку, заменили мебель, сделали его более комфортным для маломобильных граждан, а для посетителей с детьми предусмотрели игровую зону.

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