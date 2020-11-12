Систему QR-кодов введут в концертном зале "Зарядье" и в Доме музыки

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В Московском международном Доме музыки введут систему регистрации при помощи QR-кода. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"С 13 ноября 2020 года заполняемость в залах ГБУК Москвы "ММДМ" не может превышать 25%. При посещении мероприятий вводится система электронной регистрации", – указано в публикации.

В Доме музыки подчеркнули, что подробную схему регистрации разместят при входе в залы.

Аналогичную систему будут использовать в концертном зале "Зарядье". Попасть на концерт можно будет после регистрации посредством сканирования QR-кода или через СМС-оповещение.

Ранее департамент культуры столицы опубликовал приказ, в котором рекомендовал ввести QR-коды для посетителей и работников учреждений культуры.

