Наталья Сергунина рассказала о развитии нового благотворительного сервиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

30 фондов могут стать партнерами благотворительного сервиса на mos.ru до конца года, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

Она отметила, что в настоящее время в нем зарегистрировались девять благотворительных проектов. Среди них – "Ника", "Романсиада", "Справедливая помощь Доктора Лизы", "Фонд продовольствия "Русь", "Со-единение", "Женщины за жизнь", "Гольфстрим", "Благо дари миру" и "Кораблик".

"В ближайшее время присоединятся еще 14. Планируется, что к концу года партнерами станут около 30 организаций", – подчеркнула Сергунина.

Она сообщила, что возможности сервиса будут корректироваться в зависимости от предложений благотворительных фондов и москвичей. Заммэра добавила, что за первые недели работы платформы было совершено свыше 1 тысячи переводов.

Также Сергунина отметила, что средняя сумма пожертвования составляет более 200 рублей. Эти деньги отправляются на помощь людям с особенностями здоровья, малоимущим, а также на поддержку тяжело больных детей и бездомных животных.

Фонды, которые уже присоединились к сервису, высоко оценили его работу. В частности, исполнительный директор "Со-единения" Наталья Соколова выразила уверенность, что он не только увеличит количество помощи, но и привлечет к данной деятельности еще больше людей.

В свою очередь, президент фонда "Гольфстрим" Марина Зубова оценила информационный аспект работы сервиса. Она отметила, что благодаря ему больше людей узнают о работе благотворительных фондов.

Ранее Наталья Сергунина сообщала, что Москва активно поддерживает благотворительные организации. По ее словам, в 2020 году им были выделены свыше 300 миллионов рублей.