Флигель усадьбы Шубиных в Москве выставили на продажу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Северный флигель усадьбы Шубиных на Малой Дмитровке выставили на торги, говорится на портале мэра и правительства столицы.
Двухэтажное здание площадью более 320 квадратных метров инвестору предстоит отреставрировать.
"Причиной изъятия этого объекта культурного наследия у предыдущих собственников как раз стало то, что они не следили за его состоянием. Новый владелец должен понимать, что данная усадьба является памятником", – сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман.
В 1833–1834 годах в усадьбе Шубиных жил декабрист Михаил Орлов, в доме гостили Александр Пушкин и Евгений Баратынский. В 1855–1860 годах в усадьбе располагалась Рисовальная школа, которая затем вошла в состав Строгановского училища.
В рамках программы "1 рубль за 1 квадратный метр" в столице было передано в аренду 27 аварийных памятников архитектуры. Из них 17 уже полностью отреставрированы. В этом году планируется отреставрировать еще два памятника – усадьбу Матвеевых в Волховском переулке и здание Московской Межевой канцелярии в Хохловском переулке.
Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют здание богадельни Бугровых в Рогожской слободе. Также департамент культурного наследия поручил разработать проект реставрации здания Товарищества российско-американской резиновой мануфактуры "Треугольник".
С 2010 года количество памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, снизилось более чем в пять раз. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 94%.
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