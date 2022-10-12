В РЖД рассказали о планах реконструировать московские вокзалы внутри

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Реконструкцию московских вокзалов планируют провести в 2025–2030 годах. Об этом в эфире "РЖД ТВ" рассказал замгендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони.

По его словам, внешний вид вокзалов останется без изменений, а внутри создадут новые условия. Он пояснил, что в век цифровой информатизации люди хотят получать удобную услугу.

"И вот под это мы должны все сделать, под это мы должны подстроиться. Тогда это будет наш пассажир", – сказал Тони.

Ранее сообщалось, что власти Москвы одобрили проект планировки территории в Хорошевском районе. Земельный участок располагается между Хорошевским шоссе, улицами Розанова, 1-й Магистральной и 5-й Магистральной. Отмечается, что общая площадь указанной территории составляет 87 гектаров. На территории земельного объекта планируют возвести 1,25 миллиона квадратных метров недвижимости, 975 тысяч из которых будет отведено под жилые пространства.



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