Парки Москвы подготовили новые онлайн-лекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные парки подготовили видеолекции, онлайн-экскурсии и виртуальные мастер-классы. Зрителям расскажут о подвигах адмирала Федора Ушакова, полезных свойствах калины и персидской миниатюре, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Виртуальные занятия будут проводить ежедневно с 12 по 18 октября на страницах парков в соцсетях.

Для подписчиков YouTube-канала #включицарицыно организуют виртуальную экскурсию по аллее "Утренняя дорожка" в музее-заповеднике "Царицыно". Онлайн-экскурсию проведет гендиректор музея-заповедника Елизавета Фокина.

Усадьба Воронцово представит новую лекцию из мини-цикла об оранжереях. Экскурсовод Наталья Слободова расскажет, почему апельсин называют китайским яблоком, когда он попал в Россию и как его выращивают.

Также состоится лекция проекта #дворянскаягостиная. Сотрудник библиотеки № 259 Ольга Баранова расскажет о персидской миниатюре – небольших картинах с изображениями на мифологические или религиозные темы.

Парк "Северное Тушино" представит серию лекций о деревьях и кустарниках и цикл "Великие флотоводцы России". Сотрудник Музея истории ВМФ капитан первого ранга Юрий Коробко расскажет о жизни и подвигах адмирала Федора Ушакова.

Таганский парк подготовил мастер-класс по технике речи. Актер театра и кино Ильдар Шамиков покажет упражнения для развития дикции. На первом уроке новой рубрики "Русский без правил" зрителям помогут избавиться от часто встречающихся ошибок.

Парк "Красная Пресня" приглашает на занятия по лечебной физкультуре. В прямом эфире призер чемпионатов мира по акробатике Георгий Стеклов продемонстрирует специальный комплекс упражнений.

В Парке Горького проходят онлайн-занятия по английскому и немецкому языкам. На ближайшем уроке английского приступят к изучению группы времен Future in the Past. Темой очередного урока немецкого языка станет управление глаголами.

Сад имени Баумана проведет очередное занятие курса итальянского языка. Тема нового урока – образование и использование прилагательных.

Бабушкинский парк подготовил два мастер-класса для детей. Участники соберут из сухих листьев коллаж в виде бабочки, а затем сделают аппликации.

Лианозовский парк представит цикл прямых эфиров для школьников. Дети выполнят упражнения на внимательность, сыграют в шарады, освоят смешанную технику рисования и соберут необычный букет.

Детские технопарки Москвы подготовили бесплатные интенсивные курсы, лекции и мастер-классы. Гостей познакомят с технологией создания виртуальной реальности и основными принципами работы нефтепроводов.

Они смогут получить навыки публичных выступлений и узнать, как отличить настоящий драгоценный камень от подделки.

12 октября Москва онлайн покажет трансляцию экскурсии по территории Северного речного вокзала. О достопримечательностях расскажет директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.