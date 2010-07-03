Рекорд по передаче улыбок планируют установить в столице

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Фото: depositphotos/inesbazdar
На фестивале циркового искусства "Росгосцирка" планируют установить ряд достижений, которые внесут в "Книгу рекордов России". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.
"Во все времена цирковое искусство поражало разнообразием жанров: это гимнастика, акробатика, атлетика и эквилибристика, а еще непременные жонглирование и клоунада. Помимо выступлений знаменитых артистов цирка здесь состоится грандиозная программа по установлению рекордов", – говорится в сообщении.
В воскресенье, 15 сентября, на Чистопрудном бульваре Олег Кольвах исполнит в течение 10 минут танец на пилоне в воздухе. Там же Диана Бутан исполнит трюк по стрельбе из лука, который будет держат в ногах. Мишенью ее станет воздушный шарик, который он выбьет с трех метров.
На Сретенском бульваре Олеся Андреева за час в мыльные пузыри соберет 60 человек. На Рождественском бульваре Марина Кигелева согнет 30 сковородок за пять минут, а на Цветном бульваре собака проедет на скейтборде 10 метров, преодолевая на своем пути два барьера.
На Петровском бульваре Валентин Четверкин и Данил Калуцких выполнят спичаг на одной руке на голове акробата. На Пушкинской площади Сергей Дашевский проедет на велосипеде размером 8,5 сантиметров 10 метров.
Завершением праздничной программы станет рекорд по передаче улыбок. На бульваре свыше 550 участников возьмутся за руки и передадут друг другу с помощью поворота головы улыбку.
Фестиваль посвящен юбилею государственных цирков. Он пройдет с 14 по 16 сентября в Москве.
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