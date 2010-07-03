Спорный дорожный элемент на улице Трофимова угрожает безопасности водителей

На улице Трофимова появился спорный дорожный элемент

В столице на улице Трофимова обустроили островок, призванный повысить безопасность движения. Однако, как рассказали водители телеканалу Москва 24, построили конструкцию так, что ее трудно заметить, особенно в темное время суток.

Наталья Юмаева не заметила на дороге конструкцию и врезалась в бордюр. По ее словам, никаких предупреждающих знаков не было, нет их и сейчас.

"Несмотря на то, что КАСКО все возместит, все равно планирую подать в суд, потому что я могла перевернуться с детьми, и КАСКО бы мне уже жизнь моих детей не возместило", – рассказала Юмаева телеканалу Москва 24.

Еще один островок безопасности появился в районе дома 20 по улице Трофимова и стал причиной аварии с автомобилем скорой помощи. Водитель, судя по кадрам с видеокамер, не заметил ночью бордюрный камень посреди дороги.

Эти зоны изначально предполагались для того, чтобы уберечь водителей от опасных маневров и повысить безопасность пешеходов. Однако сами пешеходы пока не понимают, зачем нужны подобные конструкции.

По словам местной жительницы, из-за установки островка безопасности по вечерам наблюдаются заторы на дороге.

С ней согласны и многочисленные водители. Автомобилисты утверждают, что новая конструкция на дороге стала основной причиной заторов. Теперь в час пик только на одном отрезке дороги можно простоять час.

"Я слабо себе представляю для чего они. Наверное, для какой-то безопасности, потому что на этой улице, если едут с горки, даже светофор не останавливает. Детей сбивают" – рассказала автоледи телеканалу.

Однако по словам другого водителя, островки стоят так, что даже если ночью ехать со скоростью 60 километров в час, это может привести в ДТП.

По мнению автоэкспертов, конструкции действительно обеспечивают безопасность на дорогах.

"Островок безопасности лучше всего снижает скорость водителя на опасных участках. Ни искусственные неровности, ни камера контроля скорости, а именно островке безопасности заставляют водителей изменять геометрию своей траектории движения, поворачивать направо налево и тем самым увеличивая видимость участка дорожной сети и увеличивая видимость пешеходов, которые могут идти на пешеходных переходах", – рассказал автоэксперт Александр Шумский.

В центре организации дорожного движения заявили, что все допущенные ошибки во время строительства островков безопасности на улице Трофимова будут исправлены.

Заместитель руководителя ГКУ "ЦОДД" Артур Шахбазян в разговоре с телеканалом Москва 24 отметил, что организация проведения работ по обустройству таких островков должна проводиться с учетом всех необходимых мер обеспечения безопасности движения. По его словам, на период проведения соответствующих работ должны быть выставлены соответствующие дорожные знаки.

"И отсутствие вот именно этих временных технических средств организации дорожного движения привело к тому, что аварийность сейчас на улице Трофимова повысилась", – сказал Шахбазян.

Замечания местных жителей и водителей проанализировали в ЦОДД и отправили в департамент ЖКХ. Предполагается, что проблему с дорожными знаками решат в ближайшее время.



По межгосударственным стандартам приподнятые островки рекомендуют делать на наземных пешеходных переходах со светофором при ширине проезжей части более 21 метра, либо при количестве полос движения в обоих направлениях более пяти. На улице Трофимова их всего четыре. В таких случаях островки безопасности рекомендуется делать на одном уровне с проезжей частью.

Ранее сообщалось, что в Москве завершили работы по устройству двух выделенных полос и островка безопасности на Новой и Лубянской площадях. Островок безопасности разделит движение транспорта. Делается это для того, чтобы у автомобилистов появилась дополнительная полоса, которая ранее предназначалась для общественного городского транспорта.

