Дополнительные гостевые домики появятся в экоотеле в ТиНАО

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Дополнительные гостевые домики появятся на территории экоотеля в ТиНАО, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Объект находится по адресу поселение Щаповское, улица Евгения Родионова, владение 19.

"В рамках расширения проекта на указанной территории могут быть размещены объекты общественного питания, площадки для занятий спортом, объекты туристического обслуживая, охоты и рыбалки", – цитирует Бочкарева сайт комплекса градостроительной политики и строительства города.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, в свою очередь, заявила, что для расширения экоотеля FISHERIX выделили два участка площадью 6,82 гектара. Там появятся домики для отдыха коттеджного типа. Суммарная поэтажная площадь объектов составит 13 640 "квадратов", поделилась она.

Ранее стало известно, что в столичном парке "Яуза" проложат велосипедный, беговой и экологический маршруты. В этого году благоустройство в парке продолжается вдоль улицы Сухонской и Олонецкого проезда.

Парк "Яуза" на северо-востоке столицы продолжают благоустраивать