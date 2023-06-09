10:36Город
Благоустройство территории началось возле станции метро "Яхромская" на севере Москвы
Фото: stroi.mos.ru
Работы по благоустройству территории возле станции столичного метрополитена "Яхромская" начались на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса хозяйства столицы.
"Основные работы возле станции метро Яхромская планируется выполнить в этом году, полностью благоустройство завершат летом 2024 года", – говорится в сообщении.
По словам заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, главная задача состоит в улучшении пешеходной и транспортной доступности станции. По предварительным данным, поток людей может составить до 180 тысяч человек в день. В границы работ также включены участки улицы 800-летия Москвы и нечетной стороны Дмитровского шоссе.
Бирюков отметил, что в зоне благоустройства установили строительный городок, ограждения и информационные баннеры. Для москвичей сформировали безопасные проходы. На сегодняшний день специалисты занимаются прокладкой кабельной канализации.
"В рамках проекта заменим покрытие на тротуарах и проезжей части, установим современные энергоэффективные фонари и дополнительные светофоры, пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта оборудуем четыре остановочных павильона с зарядными слотами, проведем озеленение", – сказал он.
Заммэра добавил, что на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе планируется создать прогулочно-видовую зону.
Ранее сообщалось, что благоустройство рядом со станцией Поклонная четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) началось в Западном административном округе Москвы. Участок возле реки Сетуни будет благоустроен, в районе появятся зоны для отдыха и прогулок, а ближе к концу работ специалисты займутся озеленением территории.
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