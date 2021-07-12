На станциях метро и МЦК пассажирам раздают воду из-за жары

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
На 13 станциях столичного метро и 7 станциях Московского центрального кольца (МЦК) пассажирам бесплатно раздают питьевую воду из-за сильной жары. Об этом сообщается в телеграм-канале московского Дептранса.
"Жара не оставляет нас. Но мы к ней готовы – как только температура на станциях поднимается до плюс 28 градусов, мы раздаем воду пассажирам", – говорится в сообщении.
Москвичи и гости столицы могут получить бесплатную воду на станциях метро "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская", "Кунцевская", "Бунинская аллея", "Бульвар Адмирала Ушакова", "Улица Скобелевская", "Измайловская", "Выхино" и "ВДНХ", а также на станциях МЦК "Нижегородская", "Андроновка", "Бульвар Рокоссовского", "Владыкино", "Окружная", "Панфиловская" и "Стрешнево".
"Носите светлую и легкую одежду с головным убором. Избегайте физических нагрузок, двигайтесь медленнее, экономьте силы. Пейте обычную или минеральную воду без газа", – порекомендовали в департаменте.
Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что в Москве сильная жара продлится до 13 июля. В ближайшие дни температура воздуха в городе будет подниматься до 31–33 градусов.
Сотрудники ведомства советуют не перегреваться на солнце. По их словам, необходимо носить светлую одежду и головные уборы, пить больше воды и не оставлять детей в местах для купания.
Пассажирам московского метро начали бесплатно раздавать воду из-за жары
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