На станциях метро и МЦК пассажирам раздают воду из-за жары

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

На 13 станциях столичного метро и 7 станциях Московского центрального кольца (МЦК) пассажирам бесплатно раздают питьевую воду из-за сильной жары. Об этом сообщается в телеграм-канале московского Дептранса.

"Жара не оставляет нас. Но мы к ней готовы – как только температура на станциях поднимается до плюс 28 градусов, мы раздаем воду пассажирам", – говорится в сообщении.

Москвичи и гости столицы могут получить бесплатную воду на станциях метро "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская", "Кунцевская", "Бунинская аллея", "Бульвар Адмирала Ушакова", "Улица Скобелевская", "Измайловская", "Выхино" и "ВДНХ", а также на станциях МЦК "Нижегородская", "Андроновка", "Бульвар Рокоссовского", "Владыкино", "Окружная", "Панфиловская" и "Стрешнево".

"Носите светлую и легкую одежду с головным убором. Избегайте физических нагрузок, двигайтесь медленнее, экономьте силы. Пейте обычную или минеральную воду без газа", – порекомендовали в департаменте.

Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что в Москве сильная жара продлится до 13 июля. В ближайшие дни температура воздуха в городе будет подниматься до 31–33 градусов.

Сотрудники ведомства советуют не перегреваться на солнце. По их словам, необходимо носить светлую одежду и головные уборы, пить больше воды и не оставлять детей в местах для купания.