На выделенные полосы пустят автобусы для маломобильных граждан в 2019 году

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На выделенные полосы планируют пустить специальные автобусы для маломобильных граждан в 2019 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Специальные автобусы будут перевозить по городу ветеранов, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья и т.д. Это также позволит сократить аварийность на столичных трассах. По статистике на выделенных полосах автобусы на 15-20% реже попадают в ДТП, чем в общем потоке.
Сейчас в городе 46 выделенных полос протяженностью 287,56 километра. По ним перевозится более 2,5 миллиона пассажиров в день. Отмечается, что в ближайшие дни в городе появится еще несколько "выделенок" и их протяженность вырастет до 290. В 2018-2019 годах в столице введут еще семь участков выделенных полос.
В июне на столичных дорогах появились выделенные полосы нового формата. Их создали на самых сложных участках, где, несмотря на все установленные правила, автобусы все равно попадают в заторы из-за машин-нарушителей. Полосы стали шире и отделены от других двойной сплошной разметкой. Такие "выделенки" действуют на Ленинградском и Каширском шоссе, Нижегородской улице, проспекте Мира и на других участках дорог в центре города.
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