Открыт прием заявок на участие в акселераторе ресторанного бизнеса

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Стартовал прием заявок на участие в акселераторе ресторанного бизнеса. Он организован ГБУ "Малый бизнес Москвы", сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Сфера общественного питания оказалась в числе наиболее пострадавших в период пандемии отраслей. Эксперты акселератора ресторанного бизнеса вместе с участниками проведут работу по посткризисному восстановлению и улучшению финансовых показателей, оптимизации бизнес-процессов и привлечению клиентов", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он отметил, что данная программа рассчитана на 10 недель и предусматривает как теоретические, так и практические занятия.

В их рамках будут осуществляться консультации предпринимателей по вопросам развития и улучшения их проектов и компетенций.

Присоединиться к акселератору может любой столичный предприниматель или компания, которые работают в сфере общественного питания. Заявки на участие можно подать до 26 июня.

Уточняется, что лучшие участники получат информационную поддержку от города.

Ранее сообщалось о том, что в "Онлайн-Акселераторе МБМ" проходит обучение более 200 начинающих бизнесменов. В рамках занятий участникам рассказывают, как придумать идею для бизнеса и начать ее реализовывать, как собрать команду и создать продукт.