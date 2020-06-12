Открыт прием заявок на участие в акселераторе ресторанного бизнеса

Фото: depositphotos/VitalikRadko
Фото: depositphotos/VitalikRadko
Стартовал прием заявок на участие в акселераторе ресторанного бизнеса. Он организован ГБУ "Малый бизнес Москвы", сообщает портал мэра и правительства столицы.
"Сфера общественного питания оказалась в числе наиболее пострадавших в период пандемии отраслей. Эксперты акселератора ресторанного бизнеса вместе с участниками проведут работу по посткризисному восстановлению и улучшению финансовых показателей, оптимизации бизнес-процессов и привлечению клиентов", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Он отметил, что данная программа рассчитана на 10 недель и предусматривает как теоретические, так и практические занятия.
В их рамках будут осуществляться консультации предпринимателей по вопросам развития и улучшения их проектов и компетенций.
Присоединиться к акселератору может любой столичный предприниматель или компания, которые работают в сфере общественного питания. Заявки на участие можно подать до 26 июня.
Уточняется, что лучшие участники получат информационную поддержку от города.
Ранее сообщалось о том, что в "Онлайн-Акселераторе МБМ" проходит обучение более 200 начинающих бизнесменов. В рамках занятий участникам рассказывают, как придумать идею для бизнеса и начать ее реализовывать, как собрать команду и создать продукт.
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