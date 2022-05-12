Подземную парковку планируется построить для усадьбы в Шелапутинском переулке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в рамках реконструкции усадьбы в Шелапутинском переулке планируют построить подземную парковку, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Въезд и выезд организуют со стороны Николоямской набережной", – приводятся слова Княжевской в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки территории улично-дорожной сети для этого участка. По словам Княжевской, специалисты проведут работы в рамках реставрации и приспособления под современные нужды усадьбы федерального значения.

"Поскольку съезд в парковку располагается со стороны набережной, его строительство не нарушит исторический облик зданий, который охраняется законодательством", – добавила Княжевская.

В пресс-службе уточнили, что усадьба расположена по адресу Шелапутинский переулок, дом 3.

Ранее сообщалось, что главный дом городской усадьбы в Сеченовском переулке признали объектом культурного наследия регионального значения. По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, дом представляет собой редкий образец послепожарного деревянного строительства, фасады которого сочетают эклектичные и неоклассические элементы. Однако здание нуждается в комплексной реставрации.

