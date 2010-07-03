16 плавающих фонтанов вернули на Водоотводный канал

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

На Водоотводный канал вернули 16 плавающих фонтанов. К месту их доставляли с помощью специальных понтонов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Монтажные работы заняли два дня.

Сезон фонтанов в Москве откроется в конце апреля. К маю после реставрации должен возобновить работу фонтан "Дружба народов" на ВДНХ.

Всего в Москве насчитывается около 600 больших и малых фонтанов.