Более 200 арт-объектов украсят Москву на весенних фестивалях

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Более 200 арт-объектов украсят Москву на фестивалях "Пасхальный дар" и "Московская весна a cappella". Об этом сообщает оргкомитет цикла мероприятий "Московские сезоны".

С 25 апреля по 5 мая в Москве пройдет фестиваль "Пасхальный дар" и с 1 по 12 мая – конкурс "Московская весна a cappella". В этом году все площадки оформят общей темой "Вересковая весна".

В рамках "Пасхального дара" на каждой из площадок появится по "Дереву добра". Это плоские двухметровые деревья с "листвой" в виде магнитных сердечек, скрывающих зеленую крону. Участвуя в благотворительных проектах фестиваля, гости будут снимать сердечки-магниты и тем самым помогут деревьям поскорее встретить весну и зазеленеть.

Кроме того, на площади Революции откроется "Домик творчества", где маленьких гостей научат украшать пасхальные яйца в технике пейп-арт. Там установят инсталляцию в виде огромного яйца, которая будет украшена живыми растениями.

На площадках конкурса "Московской весны a cappella" гости смогут увидеть "цветущий" граммофон, который разместится на улице Святоозерская, а также рояль, в крышке которого "растет" вереск и плющ (на площади Революции).

Там же разместятся весенний лес из 36 декоративных деревьев (шаровидных слив и вишен), а на Святоозерской улице появится клумба в виде речки с перекинутым через нее мостом. Город украсят также вересковые пирамиды.

Помимо этого, гостей фестивалей ждет разнообразная программа с различными мастер-классами, концертами и театральными представлениями.