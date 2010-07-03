Более 200 арт-объектов украсят Москву на весенних фестивалях

Более 200 арт-объектов украсят Москву на фестивалях "Пасхальный дар" и "Московская весна a cappella". Об этом сообщает оргкомитет цикла мероприятий "Московские сезоны".
С 25 апреля по 5 мая в Москве пройдет фестиваль "Пасхальный дар" и с 1 по 12 мая – конкурс "Московская весна a cappella". В этом году все площадки оформят общей темой "Вересковая весна".
В рамках "Пасхального дара" на каждой из площадок появится по "Дереву добра". Это плоские двухметровые деревья с "листвой" в виде магнитных сердечек, скрывающих зеленую крону. Участвуя в благотворительных проектах фестиваля, гости будут снимать сердечки-магниты и тем самым помогут деревьям поскорее встретить весну и зазеленеть.
Кроме того, на площади Революции откроется "Домик творчества", где маленьких гостей научат украшать пасхальные яйца в технике пейп-арт. Там установят инсталляцию в виде огромного яйца, которая будет украшена живыми растениями.
На площадках конкурса "Московской весны a cappella" гости смогут увидеть "цветущий" граммофон, который разместится на улице Святоозерская, а также рояль, в крышке которого "растет" вереск и плющ (на площади Революции).
Там же разместятся весенний лес из 36 декоративных деревьев (шаровидных слив и вишен), а на Святоозерской улице появится клумба в виде речки с перекинутым через нее мостом. Город украсят также вересковые пирамиды.
Помимо этого, гостей фестивалей ждет разнообразная программа с различными мастер-классами, концертами и театральными представлениями.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.