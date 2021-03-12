Движение на участке МКАД в районе Алтуфьевского шоссе ограничат и перекроют 13–15 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В районе 85-го километра внешней стороны МКАД в ночное время с 13 по 15 марта будет перекрыто и ограничено движение транспорта, передает Дептранс в своем Telegram-канале.
Меры предприняты в связи с проведением работ на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе.
Нельзя будет проехать от съезда с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону области до съезда с Алтуфьевского шоссе в сторону центра на внешнюю сторону МКАД. Полное перекрытие участка запланировано с 02:00 до 02:20, с 03:00 до 03:20, с 04:00 до 04:20 все три ночи.
А на участке от съезда с Алтуфьевского шоссе в сторону области на внешнюю сторону МКАД до съезда с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону центра будет ограничено движение с 01:30 до 05:00 также все три ночи.
Ранее движение транспорта ограничили на участке Щетининского переулка в связи с проведением инженерных работ на улице Большой Ордынке. Это необходимо в связи с проведением инженерных работ.
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