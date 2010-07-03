Метро "Славянский бульвар" и МЦД соединит теплый переход

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Cтанцию метро "Славянский бульвар" и одноименную платформу МЦД соединит теплый переход. Пассажиры могут пересаживаться здесь, не выходя на улицу. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Железнодорожную станцию начали строить на Белорусском направлении, где пройдет МЦД-1 Одинцово – Лобня. Строительство платформы планируют завершить к концу 2019 – началу 2020 года.

"Благодаря таким теплым контурам, которые связывают разные станции, поездки в общественном транспорте становятся более комфортными для москвичей и гостей столицы", – сказал начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Андрей Акимов.

Аналогичные пересадки появятся и на других станциях МЦД. Станции МЦК интегрируют с радиальными железнодорожными направлениями. Пересадочные пункты уже открыты на Окружной, Новохохловской, Ленинградской и Карачарово, также переходы на МЦК появятся на платформе Окружная Савеловского направления и с метро "Беговая" на одноименную платформу МЦД.

Сейчас, кроме МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск разрабатывается еще три маршрута диаметров, которые будут связывать разрозненные направления Московской железной дороги. Благодаря новому наземному метро можно будет пересекать Москву за 40 минут. Работать МЦД будут так же, как и метро, с 05:30 до 01:00, с интервалами движения не более 5-6 минут в час пик.

