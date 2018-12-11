Легендарную фабрику-кухню завода "Динамо" отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здание фабрики-кухни завода "Динамо" в Москве отреставрируют. В ближайшее время будет разработан проект ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Департамент культурного наследия Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации здания фабрики-кухни завода "Динамо" на улице Ленинская Слобода. Следующим шагом после разработки проекта станет проведение реставрационных работ", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Фабрика-кухня завода "Динамо" является объектом культурного наследия и признанным памятником конструктивизма. В настоящее время здание занимают магазины и офисы. В департаменте культурного наследия отметили, что проект реставрации здания будет разработан с учетом всех особенностей объекта. После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ.

Столовая электромеханического завода "Динамо" была построена в 1930-х годах по проекту Архитектурно-строительного института в 1935 году. Она была разделена на две части – западную и восточную, с отдельными входами, выходами и гардеробными.