Легендарную фабрику-кухню завода "Динамо" отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Здание фабрики-кухни завода "Динамо" в Москве отреставрируют. В ближайшее время будет разработан проект ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.
"Департамент культурного наследия Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации здания фабрики-кухни завода "Динамо" на улице Ленинская Слобода. Следующим шагом после разработки проекта станет проведение реставрационных работ", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".
Фабрика-кухня завода "Динамо" является объектом культурного наследия и признанным памятником конструктивизма. В настоящее время здание занимают магазины и офисы. В департаменте культурного наследия отметили, что проект реставрации здания будет разработан с учетом всех особенностей объекта. После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ.
Столовая электромеханического завода "Динамо" была построена в 1930-х годах по проекту Архитектурно-строительного института в 1935 году. Она была разделена на две части – западную и восточную, с отдельными входами, выходами и гардеробными.
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