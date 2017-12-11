Утилизировать новогодние елки можно будет в 12 пунктах в столице

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Пункты утилизации новогодних елок начнут работать в столице с 9 января. На природных территориях разместятся 12 точек. Принести туда осыпающееся дерево можно будет до 1 марта.

Карта пунктов, куда можно сдать новогодние елки, есть на столичном портале открытых данных. Специальные точки откроются на юге и юго-западе, на востоке и юго-востоке, на западе и северо-западе Москвы, а также в Зеленограде. Более подробный перечень адресов доступен здесь. Ранее предполагалось, что елки будут можно будет сдать в 13 пунктов.

На переработку примут любые хвойные: ели, сосны и пихты. Перед сдачей деревья необходимо очистить от украшений. Щепа, полученная после переработки, станет основой для нового растительного грунта.

Приобрести натуральные украшения к празднику можно будет на более чем 200 елочных базарах. Они начнут работать по всей Москве с 20 декабря. Торговля продолжится до 31 декабря.

Карта легальных точек продаж новогодних деревьев в ближайшее время появится на портале открытых данных. Чтобы не нарваться на незаконно установленный развал, покупателям рекомендуется обращать внимание на наличие у продавцов кассового аппарата, линейки для замера дерева, подробного прайс-листа, упаковочного материала, а также книги отзывов и предложений.