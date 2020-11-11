Инвесткомпанию "Атон" могут оштрафовать за несоблюдение указа об удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Инвестиционную компанию "Атон" могут оштрафовать за несоблюдение требования о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Алексей Колесников.
"Компания "Атон" в течение трех дней должна передать ОАТИ документы, которые требуются для разрешения дела, и после анализа документов будут приняты решения о составлении протокола либо о закрытии дела, если нарушения не будут выявлены", – приводит слова Колесникова Агентство "Москва".
Уточняется, что компанию могут оштрафовать на 300 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что с начала пандемии коронавируса в столице за повторное нарушение санитарно-эпидемиологических правил была приостановлена деятельность 160 организаций.
За весь период к административной ответственности были привлечены более 32 тысяч юридических лиц и предпринимателей. За повторные нарушения приостановлена деятельность 160 организаций.
Также в ходе рейдов 11 ноября в торговых центрах ЦАО выявили 58 нарушителей перчаточно-масочного режима. В отношении них составлены административные протоколы по части 2 статьи 3.18.1 КоАП.
В ТЦ напоминают о необходимости ношения масок и перчаток
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