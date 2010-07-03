Проект реконструкции Политехнического музея одобрили в Главгосэкспертизе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты Главгосэкспертизы одобрили проектно-сметную документацию по реконструкции исторического здания Политехнического музея в Москве. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Положительное заключение выдали после повторного рассмотрения проекта. Реставрационные работы будут вести по концепции, которую разработал японский архитектор Джунья Ишигами. Ее выбрали по итогам международного конкурса в 2011 году. Проект затем одобрили в попечительском совете музея.

На время работ экспонаты научно-культурного учреждения перевезли в другие выставочные залы и запасники. Полностью завершить реконструкцию Политехнического музея планируется в 2020 году.

В начале сентября Сергей Собянин открыл новую пешеходную зону рядом с Политехническим музеем. Для жителей столицы тогда стали доступны уличный проход и галерея вдоль учреждения. Площадку классифицируют как общественное пространство.