Как будут выглядеть пространства Политехнического музея после реконструкции

Не так давно завершились работы по реконструкции северного фасада Политехнического музея, а четвертого сентября жителям и гостям столицы стала доступна и новая пешеходная зона, расположенная вокруг исторического здания. Однако работы по преображению Политеха все еще идут полным ходом. О том, что будут представлять из себя пространства музея, рассказывает руководитель проектной группы архитектурного бюро Wowhaus Михаил Козлов.

Музейный парк c амфитеатром 1 из 11

Расскажете о тех пространствах, которыми бюро занимается в Политехе?

Мы занимались Музейным парком c амфитеатром и примыкающей пешеходной зоной на полуподземном уровне, частью которой стала открытая галерея. Это пространство уже открыто, москвичи успели оценить его на День города. Также мы работаем над экспозиционно-выставочными и общественными интерьерами музея, включая комплекс знаменитой Большой аудитории, лектории и лаборатории Политеха. И над двумя новыми общественными пространствами внутри музея – Южным и Северным дворами.

Что из себя представляет открытая галерея?

Это анфиладная галерея, расположенная на цокольном этаже Политеха. Она примыкает со всех сторон к музейному парку и организует единое пространство. Здесь будут расположены фойе и кассы музея, пространство временных выставок, кафе и магазинчики. По галерее будет легко пройти от Лубянской площади ко входу на станцию метро "Китай-город". Также к метро можно попасть, пройдя через музейный парк или по тротуару уровнем выше.

Визуализация: Wowhaus

Насколько известно, у Музейного парка есть автор идеи – архитектор из Японии Джунья Ишигами.

В 2011 году Фонд развития Политехнического музея провел международный конкурс на концепцию реконструкции исторического здания на Новой площади. Жюри выбрало эффектное предложение японского архитектора и визионера Джунья Ишигами. Оно заключалось в том, чтобы задействовать цокольный, полуподземный этаж музея, опустив уровень земли вокруг здания, и открыть бывший подвал для публики, поместив туда музейные кассы, тематические торговые точки и сделав проход между станциями метро "Лубянка" и "Китай-город".

Изначально Ишигами предлагал начать формировать склон гораздо дальше от музея, полностью срыв Соловецкий сквер. Должен был образоваться длинный пологий склон, засеянный разнотравьем. Но существующая градостроительная и транспортная ситуация вокруг Политеха этого не позволяла. Нашей же задачей было разработать на основе идеи Ишигами детальную архитектурную концепцию, адаптированную под реалии города, увязать ее со схемой подземных коммуникаций и программой реконструкции общественных пространств в центре города.

Как появилась идея амфитеатра?

Когда мы начали адаптировать концепцию, стало очевидным, что город не готов уничтожить целый сквер и перекладывать подземный коллектор с огромным количеством сетей. Поэтому начало склона переместилось ближе к музею, и склон стал гораздо более крутым. Таким образом образовались естественный ландшафтный амфитеатр и площадь перед главным входом в музей.





Визуализация: Wowhaus

Что сейчас происходит в стенах самого Политеха? Как была принята концепция интерьеров и на чем она основана?

Сразу скажем, что изначально Политех строился в несколько этапов, на которых было разное финансирование, что не могло не отразиться на его внешнем виде. Если пройти мимо фасада, будет видно, насколько сильно меняется его архитектура. То же самое происходит и внутри здания. Центральная часть музея (она строилась первой) – самая впечатляющая и богатая с точки зрения декора. Южная и Северная части строились позже, и их архитектура заметно проще. Современная концепция интерьеров должна, с одной стороны, визуально объединить интерьеры разных этапов постройки, а с другой – максимально сохранить их в историческом виде. Также стояла задача – обеспечить старинное здание всеми необходимыми для современного музея системами – отопления, пожаротушения, дымоудаления и вентиляции.

Визуализация: Wowhaus

Как все это выглядит?

Мы стараемся все исторические элементы оставить в первозданном виде. Если у нас появляются новые элементы, а это неизбежно, то они просты и лаконичны. Конечно, такие решения говорят уже языком современной архитектуры, но они не будут спорить со старинными элементами. Львиная доля пространств – интерьеры экспозиции музея. И понятно, что современная концепция экспозиции с мультимедийными объектами и инсталляциями требует скорее темного нейтрального пространства. Основным фоном станет кирпич, который тщательным образом расчищается и реставрируется. На отлете от стен будет расположена специальная (фахверковая) конструкция, куда будут интегрированы решетки радиаторов отопления и системы затенения окон. Таким образом, мы не только оставим исторические стены нетронутыми, но и деликатно подчеркнем их статус.

Что еще в Политехническом музее останется нетронутым, а что изменится?

Это проект реставрации с приспособлением, поэтому все оригинальные исторические элементы будут сохранены. Сейчас в музее работают реставраторы, усилиями которых интерьеры музея приводятся в первоначальный вид, освобождаясь от слоев советского некачественного "ремонта". Это беспрецедентный проект, в рамках которого расчищаются и восстанавливаются все существующие старинные элементы здания. Основной интервенцией станет, прежде всего, современная экспозиция музея и новая концепция интерьерного освещения, благодаря которой мы сможем проявить архитектуру пространства. При помощи максимально незаметного интерьерного освещения мы подчеркнем пластику и геометрию исторических элементов.

Визуализация: Wowhaus

Что станет с Южным и Северным дворами Политеха?

Их перекроют светопрозрачной конструкцией, и у музея появится новая полезная площадь – два внутренних атриума. Северный двор станет крупной технологичной ивент-площадкой. А Южный двор будет отведен под детский музей с мастер-классами, занятиями и лабораториями.

Будет ли доступен Политех для маломобильных групп населения?

Да, практически все помещения Политеха станут доступными для маломобильных граждан. Во всех функциональных зонах появятся лифты и пандусы. В музейный парк можно спуститься на лифте, который расположен рядом с амфитеатром в части, примыкающей к северному фасаду. Cо стороны станции метро "Китай-город" можно попасть через новый вход, оснащенный пандусом.

Визуализация: Wowhaus

Что было самым сложным в работе над проектом?

Самое сложное – приспособить историческое здание под функции современного музея. Такой проект требует большого количества инженерных коммуникаций, для которых изначально не было предусмотрено специального места. Поэтому у нас они спрятаны во внутренние ненесущие стены и сборно-разборные конструкции фальшпола. Теперь электричество можно подвести к любому экспонату выставочного пространства. Также была создана металлическая фахверковая конструкция, расположенная на отлете от исторических стен музея, в которую интегрированы необходимые технологичные элементы.

Какие специалисты привлекались для работы над Политехом?

Это колаборация архитекторов, реставраторов, дизайнеров, озеленителей, специалистов, занимающихся концепцией освещения, инженеров, строителей, менеджеров и многих других.



Политехнический музей основали в 1872 году. Он входит в число старейших музеев в мире. Здание, расположенное между Новой площадью и Лубянским проездом, закрыли на реконструкцию в 2013 году. Сейчас экспозиции музея находятся на временных площадках на территории столицы. Открыть музей планируют в 2020 году.

