Движение на участке Моховой улицы ограничили до 16 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта на участке улицы Моховой в центре Москвы ограничили до 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"До 16 октября на участке улицы Моховой недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением мероприятия", – говорится в сообщении.

Речь идет об участке на улице Моховой в районе дома № 1. Там для движения с 00:01 до 02:00 до 13 октября перекрыли крайнюю правую полосу. С 21:00 13 октября до 23:59 16 октября полоса также будет недоступна для движения.

До 24 октября на некоторых участках дорог в центре, на севере, северо-западе, северо-востоке и востоке Москвы также действуют ограничения движения. Необходимость перекрытия участков вызвана работами по реконструкции светофоров.

